小編精選《工商時報》5件不可不知財經大事，帶讀者掌握今天（17日）財經重點。

【1】融資戶悲歌 萬筆追繳令今出籠

台股殺聲震天，指數16日重挫411點，正式失守萬點關卡，引爆融資斷頭賣壓，上市融資金額再砍25.54億元，連六日縮減，融資維持率暴跌至133％，創2015年8月以來新低，17日一早面臨萬筆追繳賣壓，融資戶悲歌再起。法人研判，台股跌勢不止，斷頭壓力日益沉重，近期融資水位將持續下降，餘額可能跌破千億規模，融資戶難逃追繳、斷頭的命運。

【2】進入備戰狀態 國安基金 出手時機將近

國安基金出手時機將近。台股上周盤中一度跌破萬點，儘管終場拉回到萬點之上，國安基金進入備戰狀態，據了解，相關單位內部已進行沙盤推演，9千點將為政府對台股力守的「底限」，倘若台股本周跌幅擴大、逼近9千點，國安基金將會進場。

【3】15檔低本益比 低接好標的

台股16日摜破萬點，本益比自年初的20倍跌落至16倍，股價淨值比也探至1.47倍，創2016年6月底以來新低水位，盤面股淨比小於1的個股高達697檔，而鴻海（2317）及華新科（2492）本益比分別為7.6倍及7.3倍，成為股市弱勢指標。

【4】Fed大降息、G7急救市 美股又熔斷

聯準會（Fed）周日無預警降息至零利率，更推出一整套的寬鬆貨幣政策，手筆之大前所未見，此時大動作救市反讓市場起疑，憂心這可能是美國經濟成長危在旦夕的前兆，投資人恐慌情緒再度炸裂，周一全球股市殺聲震天，歐美股市淪為股災重災區。

【5】國際油價重挫 還有更糟的事在後頭

布蘭特油期價格一個月內下跌超過30％，牛津經濟研究院指出，如果價格無法適當回升，絕對會造成個國家財富重新洗牌，依賴石油出口作為經濟貢獻的經濟體，估計將會接連發生財政赤字、政府主權債違約，進而衍生部份新興市場貨幣難以控制的貶值。

(中時電子報)