新冠肺炎疫情攻陷歐洲，為遏阻疫情持續擴散，歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）16日建議全歐實施30天旅行禁令，禁止外國人入境從事非必要旅遊，意味要封閉邊境1個月。

范德賴恩在歐盟峰會前夕透過視訊會議指出:「我提議成員國元首和政府頒布暫時禁令，禁止來歐盟區做非必要旅行。旅遊活動愈少，愈能遏止病毒擴散。」

范德賴恩表示，凡是擁有歐盟長期居留權，或是歐洲公民家屬，另外還有外交官及醫護人員，皆不受旅行禁令限制。而為保貨物流通，運輸工作者也在豁免之列。

(工商 )