歐盟擬實施非必要旅遊禁令30天 10:292020/03/17 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎疫情攻陷歐洲，為遏阻疫情持續擴散，歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）16日建議全歐實施30天旅行禁令，禁止外國人入境從事非必要旅遊，意味要封閉邊境1個月。 范德賴恩在歐盟峰會前夕透過視訊會議指出:「我提議成員國元首和政府頒布暫時禁令，禁止來歐盟區做非必要旅行。旅遊活動愈少，愈能遏止病毒擴散。」 范德賴恩表示，凡是擁有歐盟長期居留權，或是歐洲公民家屬，另外還有外交官及醫護人員，皆不受旅行禁令限制。而為保貨物流通，運輸工作者也在豁免之列。 (工商 ) #歐盟 #非必要 #范德賴恩 #實施 #歐洲 也許您會感興趣 推薦閱讀 面對歐洲疫情 美國關門 中國開門 04:092020/03/15 焦點新聞 土耳其拿難民要脅歐盟 04:102020/03/15 專題周報 前往第3級旅遊警示國家 返台居家檢疫每日千元沒得領 18:302020/03/15 生活 港府對英國、美國、愛爾蘭發紅色旅遊警示 23:422020/03/15 財經 疫情衝擊法國地方選舉 投票率恐創低 11:242020/03/16 國際 無薪假人數近4年新高 破百企業通報實施減班休息 12:232020/03/16 財經 公務員毋湯出國 內政部率先宣導 16:182020/03/16 生活 歐盟：邊境管制將阻礙供應鏈 04:102020/03/17 全球財經 歐洲股市收於2013年以來最低點 06:022020/03/17 財經 英首相： 暫不停課 但停止非必要社會接觸 07:072020/03/17 國際 國際熱門新聞 舊金山「封城」700萬民眾禁出門 - 國際 馬來西亞宣布「鎖國」！6大措施防疫情惡化 - 時事 美五角大廈37人中鏢！正副國防部長緊急隔離 - 國際 新冠肺炎源自哪裡？川普首度批「中國病毒」 - 時事 義大利人的堅持！ 超市冰櫃剩「它」滯銷：寧死不屈 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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