美國聯準會(Fed)周日緊急降息，並啟動新一輪量化寬鬆 (QE) 計畫，周一油價、美元、黃金全面走低，美債殖利率暴跌，美股四大指數全面下跌，跌幅介於11.98%~15.90%之間，台股ADR也集體修正，尾盤時段，美國總統川普指出，美國疫情最嚴重可能會持續到7月或8月。

市場對聯準會突發性的大幅降息產生疑慮，加上新冠肺炎利空未除，在恐慌情緒升溫下，周一亞股修正，台股加權指數開低後未能彈升，跌幅於盤中擴大，日K線拉出長黑K，多方失守萬點大關。

終場指數下跌411.1點，收在9,717.77點，跌幅達4.06%，成交金額則為2102.27億元。三大法人合計賣超374.01億元，外資賣超333.54億元、投信賣超0.47億元、自營商賣超40.0億元。

以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

（1）、量能：價跌量縮，但仍逾2000億元，後續需價跌量縮、價漲量增較有利於多方。

（2）、均線：目前指數位處年線(約11,078點)、5日線(約10,433點)之下，須留意上檔套牢壓力，短線支撐以3月13日低點9,636點為守，不宜再向下跌破，否則套牢壓力恐增加。

（3）、技術指標：KD呈死亡交叉，9日K值低於20，短線信心力道較為不足。

周一櫃買指數跌幅4.18%，收在118.28點，與加權指數同步修正，目前收在本波段最低點，指數壓力落在5日線(約129.3點)附近。

觀盤重點，考量近期市場變數較多，包括新冠肺炎疫情變化、油價、Fed動作等，建議於操作上不宜躁進，並須多加注意資金比重控管，上周五財政部長已出面表示，國安基金將密切關注，並適時因應，未來電子權值股能否率先止跌，為觀盤重點之一。

後續選股方向，可關注高殖利率、內需食品、PCB、伺服器、資訊服務、生技醫材等。

(時報資訊)