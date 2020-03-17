川湖(2059)積極搶攻高階廚具市場，為因應訂單需求，川湖全資子公司—川益科技新建二廠3月17日將在南科高雄園區舉行動土典禮，投資金額約新台幣20億元，川湖表示，新廠將是整合智慧化生產製造廠區，並以生產高階廚具導軌產品為主，高階廚具產品也將成為公司未來營運成長新動能。

川湖以生產伺服器導軌及高級廚具滑軌為主，公司於1986年跨入應用於家庭滑軌及鉸鏈，2000年再跨入伺服器導軌，挾整合式設計及製造技術能力，公司推出美規產品已與美國品牌大廠並駕齊驅，公司亦針對美國以外市場開發多項歐規高階廚具滑軌新產品，希望能與德國品牌大廠競爭。

由於川湖產品深具立基，且公司具產品整合設計能力，從設備、機構件、表面處理及自動化都是in house，加上公司在加拿大、美國、歐洲、英國、德國、日本及大陸都有完整的專利佈局，讓公司產品一直維持50%上下2%高毛利率表現相當亮眼，2019年雖然有中美貿易戰因素干擾，合併毛利率仍較2018年增加1.3個百分點。

為因應高階廚具市場需求，川湖子公司川益科技啟動擴廠計畫，川益科技二廠廠地面積約17000坪，連同一廠共34000坪，新廠將整合智慧化生產製造系統、品質控管自動辨識系統與自動無人搬運物流系統，建構一套完整的智慧化生產基地，預計將投入約新台幣20億元，二廠完工後將投入高品質高階廚具導軌的全自動化生產製造，一廠則持續生產製造應用於伺服器、網路通訊與雲端運算相關產品，新廠區及新產品可望成為推升公司未來業務發展的動能。

川湖2019年合併營收為48.68億元，營業毛利為26.16億元，合併毛利率為53.75%，年增1.3個百分點，稅後盈餘為15.58億元，每股盈餘為16.35元，公司董事會決議每股配息8元。

(時報資訊)