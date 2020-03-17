儘管美國聯準會（Fed）緊急將基準利率區間調降4碼至基本為零的水準，同時重啟量化寬鬆（QE）計畫，但投資人擔心這恐怕不足以阻止新冠肺炎疫情導致經濟陷入衰退，並為政府與央行可能面臨「彈盡援絕」的困境感到恐慌，周一美股再度崩跌，道瓊指數重挫近3,000點，標普500指數跌約12%，創下1987年「黑色星期一」以來最大單日跌幅，並創下2018年12月以來新低。

此為聯準會在不到兩周內第二度在例會外緊急降息。聯準會原訂於本周二、周三召開決策會議。

周一收盤，道瓊工業指數崩跌2,997.1點或12.93%，為20,188.52點。標普500指數跌324.89點或11.98%，為2,386.13點。那斯達克指數跌970.28點或12.32%，為6,904.59點。

三大指數開盤不久後即暫停交易15分鐘，為兩周以來第三次觸發融斷機制。尾盤美股加速下挫，因美國總統川普周一敦促美國人暫停社交活動15天，並避免超過10人的集體活動，以防止新冠肺炎疫情在美國持續擴散。他並警告美國經濟可能步入衰退。

在疫情延燒下，越來越多國家祭出封鎖措施，觀光旅遊類股首當其衝，飛機製造商波音股價暴跌23.85%，在道瓊指數成分股中表現最差。

標普500指數11大類股中，以地產股崩跌16.5%表現最疲弱，創下2009年以來最大單日跌幅。必需消費品類股跌7%，跌幅最小。科技股急跌13.9%，創歷來最大單日跌幅。蘋果重挫12.86%，創2008年金融海嘯以來最大單日跌幅。

(時報資訊)