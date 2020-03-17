取自「疾管家」line截圖。

國外、尤其是歐洲國家新冠肺炎疫情緊張，我指揮中心天天公告與提醒國人非必要，最好避免出國旅遊。但許多民眾也常搞不清，到底哪些國家去不得？

依指揮中心16日最新公告，今(3/17)起，東歐、中東、中亞及北非共42國1地區旅遊疫情升為第三級，意即為警告，代表國人應避免至當地所有非必要旅遊；且自這些國家返國後接受隔離或檢疫，不得領取防疫補償，並得加徵必要之費用。 外交部也配合將相關國家與地區，旅遊警示調整為「紅色」，建議台灣民眾避免前往；並表示14天內有上述國家或地區旅遊史，入境返國後須居家檢疫14天。

3月17日起新增三級警告國家與地區名單如下：

俄羅斯、白俄羅斯、烏克蘭、羅馬尼亞、保加利亞、賽普勒斯、塞爾維亞、波士尼亞與赫塞哥維納、蒙特內哥羅、科索沃、克羅埃西亞、阿爾巴尼亞、北馬其頓、沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、卡達、阿曼、葉門、科威特、巴林、約旦、黎巴嫩、敘利亞、伊拉克、以色列、土耳其、阿富汗、巴基斯坦、巴勒斯坦地區、埃及、利比亞、突尼西亞、阿爾及利亞、摩洛哥、喬治亞、亞塞拜然、亞美尼亞、哈薩克、吉爾吉斯、塔吉克、土庫曼、烏茲別克、蒙古。

此外，外交部也宣布就義大利（目前旅遊警示已紅燈）以外的25個申根地區國家，包括法國、德國、西班牙、葡萄牙、奧地利、荷蘭、比利時、盧森堡、丹麥、芬蘭、瑞典、斯洛伐克、斯洛維尼亞、波蘭、捷克、匈牙利、希臘、馬爾他、愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛、冰島、挪威、瑞士及列支敦斯登，以及英國、愛爾蘭，連同上述42個國家、1地區的旅遊警示燈號調整為「紅色」，建議國人避免前往。

(中時電子報)