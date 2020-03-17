新冠肺炎疫情攀升，全球所有國家幾乎無一倖免，如今美國宣布進入國家緊急狀態，法國則是進入作戰狀態，嚴格限制人民行動，對於爆發首起確診案例的大陸，資深藝人黃安則表示：「是世界上最安全的國家」，立刻引起網友議論。

黃安在微博PO出一段影片，只見一名美國男子對著鏡頭嗆聲，表示新冠肺炎肆虐全球，全是美國媒體在隱瞞真相，自己一點也不怪大陸，因為大陸做的一切都是對的，對此黃安得意表示：「病毒疫情發展至今，整個情勢逆轉，一度被視為『最危險』的大陸，因為防疫得當，目前是世界上最安全的國家」，更大讚：「不搶物資、不製造恐慌、政府免費照顧…讚讚讚」。

黃安微博全文。（圖／黃安微博）

最後他不忘嘲諷：「大陸為世界争取兩個月的時間，換來的卻是英國佛系的防疫方法，那就看结果吧，我也很好奇」，這也引發大陸網友留言議論，：「讓我們一起為自己是一個中國人自豪驕傲吧」、「不是佛系，是歐美一票國家自傲清高造成」、「現在全球搶購回到中國的諾亞方舟船票，管它多貴」。

(中時電子報)