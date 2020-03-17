據路透轉引《環球時報》16日報導，有不具名人士表示，包括國際航空公司、南方航空公司和東方航空公司在內的大陸航空公司正計畫減少國際航班，以應對新冠肺炎疫情。

在此次疫情中，航空業一直是危機最大的行業之一，因很多國家擔心疫情擴散，對大陸實施了旅行限制，且需求萎縮，對此，大陸當局稱，一些國家反應過度；不過，隨著境外移入病例數開始超過本地感染病例，大陸最近也開始加強了對國際旅行者的篩檢。

目前，北京下令從16日開始，對任何從國外入境到京人士實行14天的隔離措施。

根據Cirium數據顯示，自1月1日至3月10日，總計50萬6662個往返大陸和大陸境內的航班被取消或從原航班計畫中去除；其中，國際航班為10萬1906班。

另外，大陸民航局上周表示，因為疫情，大陸的航空公司2月虧損達人民幣209.6億元人民幣（約合美元29.9億）。

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(旺報 )