以生產機車零件聞名，在台灣被譽為「改車界龍頭」的「Five One伍一精密開發公司」（伍一精密），曾與光陽、GOGORO等知名機車大廠合作，但其股東出面指控，伍一負責人何青峰大肆向合作廠商兜售未上市股票，還為取得信任廣邀股東南下參觀「假工廠」，以此吸金上億元後竟人間蒸發，廠商非但無法提貨，也收不到帳款，大嘆「快活不下去。」

本月11日上午，受害的機車行老闆B先生（化名）一如往常的埋首機車零件中，揮灑著臉上的汗水，手掌上的老繭與大小不一傷痕，反映出他每一分收入都得來不易，但他卻因誤信伍一編織出的美麗謊言，將辛苦賺來的錢拿去買伍一精密未上市股票而虧了數10萬元，如今不但血汗錢要不回來，也導致家人極度不諒解。

害B先生陷入困境的伍一精密，原本是家不起眼的小規模機車改裝公司，但負責人何青峰在2014年、29歲時，以生產價格低廉、擁有品質穩定的機車改裝零件、引擎部件闖出名號，又與多家知名機車大廠合作推出專屬精品配件，讓伍一精密逐漸成為台灣改裝機車的龍頭。

伍一精密在巔峰時期，合作的車行超過百家、遍及全台，同時在網路開設電商平台「51MOTO商城」，近年更與中國「哈嘍換電」、「德淮資本基金」合作，引進並改良電動機車，跨足電動機車產業，更發下豪語未來將進軍「醫療」、「航太」業界，因而頻頻躍上媒體版面。

對於無預警倒閉等指控，伍一精密負責人何青峰透過簡訊回應「公司並沒有倒閉，只是在重整。」他坦言公司在去年11月出現狀況，現在已經跟各租賃公司談分期等事宜。「現有設備一樣在運作，公司沒有倒閉，一樣在經營。」

至於遭指「賣股票吸金」一事，何青峰則說「我們從沒說過買股票一定賺錢，是公司成長能獲利，我們就有辦法發紅利。」他強調「高雄工廠只是搬回原地址繼續營業，只是把其中一廠收掉而已。」

而DK成吉思汗負責人湯仁均則回應「與伍一合併是在計畫中」，疑似想切割與伍一的關係，但本刊追問「伍一工廠倒閉」一事，他頻頻閃躲不願正面回應，最後丟下「伍一的事去問他們自己」隨即掛上電話。

伍一工廠內的機器相當新穎，號稱是業界最新的五軸CNC切割機台，但卻被明眼的投資者識破詭計。（圖／翻攝自何青峰臉書）

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(中時電子報)