川普自以為是的做法加重了美股的恐慌賣壓，原本上周五美股大漲1985點，惟盤後在Fed突然緊急降息4碼(基準利率來到0%~0.25%)，造成市場預期新冠肺炎疫情將嚴重衝擊經濟發展，反而再度引發恐慌賣壓出籠，美股電子盤重挫，使得台股周一反彈契機消失。

就結構來看，台股已進入「多殺多」的融資追繳階段，上周四融資減73億元、上周五減104億元，融資餘額減少至何處才能止跌？其實沒有一定的標準，也無須深究。

此階段先以消化斷頭賣壓為主，在大盤或個股沒有出現「3日不破低」之前，不可任意搶反彈，操作策略以「不增加持股」的方式，採取「先賣後買」原則來降低持股風險。

由於台股仍處於拉回修正格局中，上周五低點9636點必須守住，台股才有機會進入低檔打底結構，而在大盤沒有止穩之前，融資追繳、股價下跌、融資再追繳的惡性循環就會持續進行，現在只能先觀察台積電(2330)賣壓能否減輕(量縮)再選股操作。

由於大盤進入恐慌期，此時跟個股的基本面已無關聯，主要是籌碼面是否乾淨為主，雖然各國拚命撒錢對股市中長期而言是利多，但也必須先讓投資人信心穩定才行。

基於「貨幣已無價值」，一旦大盤回穩則具有高殖利率優勢的個股將會率先反彈，觀察台股是否出現「價值抬頭」現象，作為大盤能否止跌的依據。

(時報資訊)