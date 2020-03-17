美股消息面：

1.美國聯準會閃電降息4碼，並同時祭出量化寬鬆（QE）措施，此破天荒的大動作不但未能安撫市場對新冠狀肺炎疫情衝擊經濟的擔憂，反而加劇市場恐慌情緒，周一國際油價創4年新低。

紐約4月期油收跌3.03美元或9.6%，為每桶28.70美元，跌破30美元大關，盤中最低跌至每桶28.03美元。倫敦布蘭特5月期油收跌3.8美元或11%，為每桶30.05美元，盤中最低跌至29.52美元。兩大期油分別跌至2016年2月與2016年1月以來新低。

2.聯準會突然大舉降息及推出QE計畫，反而加劇市場恐慌情緒，周一紐約4月期金收跌30.2美元或2%，為每盎斯1486.50美元，跌破1500美元大關，並創下去年12月20日以來最低；盤中最低跌至1450.90美元。

5月期銀收跌1.684美元或12%，為12.816美元，創2009年7月以來新低，盤中最低跌至11.77美元。

3.受新冠肺炎疫情持續擴大影響，周一歐洲股市重挫，泛歐指數Stoxx 600收跌4.86%，為284點，盤中一度暴跌10.22%，跌至日低268點。觀光休閒類股首當其衝，收盤重挫約10%。為防堵新冠狀病毒持續傳播，歐盟建議禁止境外訪客進入歐洲30天。

4.美國聯準會再度為市場挹注流動性，紐約聯準銀行宣布第二度實施隔夜附買回操作，周一回購金額累計達5000億美元。

5.紐約聯準銀行3月製造業指數跌至負21.5，遠不及市場預估的正4.4與2月的正12.9，並創下2009年3月來新低。與2月相比，超過34點的跌幅亦創下歷來最大跌幅。

(時報資訊)