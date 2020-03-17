全球第1槍！菲律賓股市今起暫停交易 08:572020/03/17 中時電子報 吳美觀 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 圖為菲律賓股市。（路透） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 全球第一槍！為了防堵新冠肺炎疫情擴散，菲律賓宣布從今（17日）起暫停股市、債市和外匯市場交易，至於何時恢復交易，將另行通知。 外媒報導，菲國股、匯、債市暫停交易，將成為全球第一個因新冠病毒疫情而關閉金融市場的國家。此前，菲國總統杜特蒂宣布擴大封鎖呂宋島一個月時間。 事實上，2001年美國911恐攻後，美國股市也關閉了近一周。 (中時電子報) #菲律賓 #暫停交易 #關閉 #通知 #全球首例 也許您會感興趣 推薦閱讀 馮迪索5月不玩命 好萊塢大片保票房應疫撤檔 04:102020/03/14 娛樂新聞 BTS下月美國開唱恐「疫」動 04:102020/03/14 娛樂新聞 面試完被通知等7天 網曝殘酷真相 16:412020/03/14 日常 中南美洲防疫 紛紛封鎖邊境、停課 04:102020/03/17 全球財經 運動品牌門市關不停 台系鏈受傷 04:102020/03/17 證券．權證 馬國首相宣布 關閉宗教文化場所 01:062020/03/17 國際大事 美禁50人以上集會 朝封城邁進 01:062020/03/17 國際大事 馮迪索《血衛》北美票房較預期少3成 04:102020/03/17 娛樂新聞 全球疫情拉警報 品牌轉彎衝防疫 04:102020/03/17 時尚消費 美股史上第四次出現熔斷 06:032020/03/17 財經 財經熱門新聞 台股明反彈 專家：散戶有這些股票先砍 - 財經 散戶慘遭斷頭…爽到誰？專家揭殘酷內幕 - 財經 投資人注意！大修正時代來臨 老謝驚曝首波受災戶 - 財經 台股早盤暴跌300點後急拉 欲收復9600點關卡 - 即時 台積電股價創5個月新低觸底？ 外資：災難在後頭 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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