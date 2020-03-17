全球第一槍！為了防堵新冠肺炎疫情擴散，菲律賓宣布從今（17日）起暫停股市、債市和外匯市場交易，至於何時恢復交易，將另行通知。

外媒報導，菲國股、匯、債市暫停交易，將成為全球第一個因新冠病毒疫情而關閉金融市場的國家。此前，菲國總統杜特蒂宣布擴大封鎖呂宋島一個月時間。

事實上，2001年美國911恐攻後，美國股市也關閉了近一周。

(中時電子報)