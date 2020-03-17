（10:20更新指數）美國總統川普鬆口，表示美國經濟面臨衰退，加上聯準會周日突然降息至接近零利率，並啟動新一輪量化寬鬆，使市場危機感升溫。美股周一再度暴跌，道瓊指數收盤重挫近3000點，史上最慘，亞洲股市今天（17日）早盤跟進走低，台股早盤一度大跌逾300點，雖然盤中中試圖拉高回平盤，跌點縮至100餘點，但截至10:21，加權指數仍下跌296點，暫報9421點。

美股16日早盤一度反彈，但美國總統川普告訴記者，美國「可能」正陷入衰退，美股指數跌至盤中最低點，終場四大指數皆大跌12％上下。降息失靈，美股一周內第三次熔斷，道瓊收跌近3,000點史上最大跌點，創史上第三大跌幅。

川普在美股收盤前記者會承認這場抗疫戰爭可能持續到7～8月，紐約所有學校停課到4月20日，加州要求530萬65歲以上老人留在家中隔離不要外出，多州下令關閉酒吧、餐廳、度假村、商店，新冠肺炎疫情已對全球經濟及金融市場形成風暴。

群益投顧指出，歐美疫情難逆料下，雖仍無法排除短線融資籌碼進一步鬆動（殺融資）的風險，惟從上周5周RSI已逼近10的超跌區、本周續跌則將指標明顯超跌推估，下檔去年低點9,319點上下，短線支撐應有望轉強。

(中時電子報)