新冠疫情持續蔓延，全球一百多國淪陷，死亡及確診病例不斷攀升。財信傳媒董事長謝金河，根據疫情發展相關數據，指出大陸首度出現黃金交叉，而歐洲疫情幾乎失控，呼籲大家不要出國。

謝金河昨（16）日在臉書表示，從1月23日武漢封城至今，肺炎疫情擴大蔓延，歐洲已成了重災區，反而大陸公布的數字越來越收斂，數據顯示，2月21日是大陸疫情的高峰，如果拿這一天的確診與死亡病例，和今天的數據比較，可以看出近一個月來的疫情發展情勢。

從全球累積確診病例達16萬7066例，造成6506人死亡，其中大陸確診8萬1018例、3217人死亡，若扣除大陸地區，各國總計確診病例8萬6048例、3289人死亡。謝金河指出，不管確診病例及死亡人數，都是首度超過大陸的第一次「黃金交叉」。

謝金河認為，這次歐洲疫情失控是主因，義大利病例突然暴增，其他國家也大幅增加，其中英國首相強生幾乎是放生病人，歐洲國家迄今看起來束手無策，而美國原來只有26例，川普一度漫不經心，現在上升至3244例65死，川普緊張了。

謝金河說，疫情對伊朗的衝擊也相當可怕，且把中東國家都捲入，亞洲南韓最嚴重，日本則是鑽石公主號造成的重傷害，亞洲雖有上升，但情勢已緩和，日本穩下來，南韓也得到控制。

從大陸公布的數據，謝金河提醒大家可以留意幾個地方，像澳門賭場重新開放，但病例從10變成11，只增加1例；上海從334例、2死，現在是355例、3死，增加很有限，其他更省增加數字都很有限，大陸疫情似乎逐漸回穩。

謝金河表示，這現象也讓陳時中壓力卸不下來，原以為阻絕大陸就大功告成，現在是歐美疫情蔓延散開，最近出現的病例都是旅遊帶回來的，陳時中交代大家沒事不要去國外旅行，這個話大家要聽進去！

(中時電子報)