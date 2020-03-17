受到新冠肺炎疫情干擾，大陸此前推遲了第13屆全國人民代表大會第3次會議，不過，據相關人士16日透過路透表示，因大陸的病例大幅下降，因此，該會暫定於4月底或5月初召開。

此前，第13屆全國人民代表大會常務委員會第16次會議宣布決定，適當推遲召開第13屆全國人民代表大會第3次會議，具體開會時間由全國人民代表大會常務委員會另行決定；此外，大陸全國政協主席會議也宣布推遲召開全國政協13屆3次會議。

其中一名消息人士表示，全國人大會議召開時間尚未敲定，但出席人數可能會減少，那些從北京以外來參會的人員需要接受隔離，在疫情在全球迅速擴散之際，還得隨機應變。

兩會期間，通常5000名代表齊聚北京人民大會堂，重新召開兩會將成為一個重要跡象，表明大陸領導層認為情況正在恢復正常。不過，截至16日，大陸國務院新聞辦公室和全國人大常委會新聞部門尚未回應這項傳聞。

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(旺報 )