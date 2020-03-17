遭隱形敵人攻擊 川普：美經濟可能衰退 09:012020/03/17 中時電子報 楊幼蘭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 美國總統川普16日在白宮針對新冠肺炎疫情發表談話的神情。（路透） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國總統川普16日坦承，為了減緩心冠肺炎疫情蔓延，全國各地店家紛紛關閉，可能導致美國經濟減緩，邁向衰退。 (中時電子報) #隱形 #敵人 #攻擊 #川普 #經濟 也許您會感興趣 推薦閱讀 川普連任路 疫外殺出強敵 04:102020/03/13 國際大事 有影》川普、彭斯恐染新冠肺炎？ 白宮回應令人驚 06:052020/03/13 國際 巴西總統傳確診 川普剉咧等 04:102020/03/14 國際大事 川普為何挑「03：30」開口？網友爆驚人內幕 12:132020/03/14 財經 白宮總統醫生扛了：川普不必隔離、無需檢測 20:422020/03/14 兩岸 川普鬆口 很快會接受檢測 04:102020/03/15 國際大事 新聞透視》川普連任保衛戰 面臨雙重衝擊 04:102020/03/15 國際大事 拜登提防疫計畫 狠批川普 04:102020/03/16 全球財經 病毒檢測 川普陰性 彭斯跟著測 04:102020/03/16 國際大事 NBA》賈霸痛批：戈貝爾跟川普一樣無知 09:412020/03/16 體育 國際熱門新聞 馬來西亞宣布「鎖國」！6大措施防疫情惡化 - 國際 舊金山「封城」700萬民眾禁出門 - 時事 美開始試驗新冠疫苗 西雅圖第一批病患接受注射 - 國際 美五角大廈37人中鏢！正副國防部長緊急隔離 - 時事 加拿大宣布封閉 非公民禁止入境 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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