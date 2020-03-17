台灣新冠肺炎疫情再度升溫，中央流行疫情指揮中心昨(16日)公布新增8確診個案，都在國外被感染，台灣確診者累積達67例，其中15日公布的案54男子，2月28日到泰國遊玩，3月5日又到日本北海道旅遊4天，返台後確診，又疑因隱瞞出國旅遊史，致任職的外商金融公司，緊急關閉台北辦公室，與他接觸過的同事也遭隔離，不少專業網友在PTT留言表示，案54恐面臨超慘下場，也有律師直指，因該男子隱瞞旅遊地點，公司可依勞雇契約或《民法》不完全給付規定提出求償。

據「東森新聞雲」報導，律師陳禾原表示， 該男子與公司間存有勞雇契約，勞資雙方都應本於「誠信原則」履行契約，若該名男子確實隱瞞出國旅遊史，還向公司謊稱是國內旅遊，此舉將造成公司無法正確評估資訊、管控疫情風險與安排遠端工作對應措施，造成營業損失，公司可依勞雇契約或《民法》第227條不完全給付等規定，向男子求償。

至於求償範圍，陳禾原說，公司可向該男子求償營業利益、辦公室租金、人事費用等損失，惟公司必須需提出相關損失證明及因果關係。

案54男子隱瞞國外旅遊史確診後，有網友在PTT爆料：「他出國之前，同事一直叫他不要去，他還是硬要去，甚至瞞騙公司只是國內旅遊，結果確診搞到整間公司強迫關閉，因大家都要在家自主管理。」還被網友留言罵翻「他受到的懲罰就是業界沒人敢再用他」、「不誠信還想做金融，以後誰敢用」、「引起金融圈高度警戒」、「這人的金融生涯完了啦，連這都要騙，支持公司要求賠償」。

但衛福部長陳時中昨在記者會上提到，案54男子並沒有違法說：「當時日本、泰國還沒有列入三級區域，這樣撻伐不宜啦！」他認為網路上對該案的肉搜和謾罵等行為「不宜且不可取」。陳時中也強調最新法規，今後若執意赴「國際旅遊疫情建議等級」第三級警示國家地區旅遊者，不可領居家檢疫補償，並加徵必要費用，倘若確診，公布姓名。

(中時電子報)