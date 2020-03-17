美國聯準會放大絕無用，美股昨夜持續狂瀉，道指下跌2997.1點、12.93%，收2萬188.52點，為2017年來最低點，尾盤更一度跌逾3000點，創史上第三大跌幅。3月台指期今日開盤跌300點，為9379點， 金融期及電子期攜手開低。

永豐期貨指出，台指期周一下跌348點至9679點。價差方面，台指期逆價差縮至-38.77點，電子期逆價差縮至-0.日73點，金融期逆價差縮至-5.15點。台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少359口至-1388口，其中外資空單減碼超過多單減碼，淨多單增加2028口至37976口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少9544口至-4466口。

永豐期貨表示，台股周一開高走低，終場重挫411.1點，收全日最低點9717.77點，儘管短線有主要央行聯手救市，市場存有跌深反彈搶短期待，但目前上檔套牢籌碼沉重，融資斷頭賣壓不斷湧出風險大，市場投資人信心脆弱，在大盤落底訊號未出現前，台股將持續弱勢格局。

(時報資訊)