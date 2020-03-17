在新冠狀病毒疫情延燒下，菲律賓證券交易所以交易員及職員安全為由，宣布自周二起無限期暫停交易，直到另行通知為止。

這項隔夜公告的措施於周二生效，是菲國總統杜特蒂為防堵疫情擴大，所祭出之大規模隔離措施的一部分。菲國此舉是否引起其他證交所跟進成為關注焦點。

(時報資訊)