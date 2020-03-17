《國際金融》防疫！菲律賓股市無限期暫停交易 09:092020/03/17 時報資訊 柯婉琇綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 在新冠狀病毒疫情延燒下，菲律賓證券交易所以交易員及職員安全為由，宣布自周二起無限期暫停交易，直到另行通知為止。 這項隔夜公告的措施於周二生效，是菲國總統杜特蒂為防堵疫情擴大，所祭出之大規模隔離措施的一部分。菲國此舉是否引起其他證交所跟進成為關注焦點。 (時報資訊) #菲律賓 #無限期 #暫停交易 #另行通知 #國際金融 也許您會感興趣 推薦閱讀 NBA大恐慌 無限期停賽 04:102020/03/13 運動天地 法國總統宣布 疫情才剛開始 全國學校無限期停課 04:252020/03/13 國際 《國際金融》美股再遭血洗，日韓股市雪崩式重挫 08:352020/03/13 財經 《國際金融》期貨續挫，美股迎來「黑色星期五」 11:082020/03/13 財經 《國際金融》府會抗疫傳佳音，美股期貨上演V型反攻 14:322020/03/13 財經 《國際金融》美股期貨反攻，亞太股市跌幅收斂 15:062020/03/13 財經 《國際金融》緩解疫情衝擊，挪威央行閃電降息2碼 15:572020/03/13 財經 《國際金融》聯準會閃電降息4碼，重啟7000億美元QE 09:432020/03/16 財經 《國際金融》跟進聯準會，紐西蘭央行緊急降息3碼 10:182020/03/16 財經 《國際金融》聯準會降息至零，鮑爾駁下一步負利率 11:592020/03/16 財經 財經熱門新聞 台股明反彈 專家：散戶有這些股票先砍 - 財經 散戶慘遭斷頭…爽到誰？專家揭殘酷內幕 - 財經 投資人注意！大修正時代來臨 老謝驚曝首波受災戶 - 財經 台股早盤暴跌300點後急拉 欲收復9600點關卡 - 即時 台積電股價創5個月新低觸底？ 外資：災難在後頭 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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