受到新冠肺炎疫情影響，有鑑於疫情在海外大爆發，不少從國外歸國的民眾都須前往隔離點接受隔離。一名從義大利回到中國的女大生近日在隔離時因要求喝礦泉水與工作人員發生衝突，之後更出動公安向前勸說，豈料女大生情緒依舊激動，讓公安氣得怒嗆：「這裡不是來給你旅遊的！」

綜合陸媒報導，上海浦東一處隔離點傳出有名女大生向工作人員要求要喝礦泉水，並表示飯店內僅能喝燒過的自來水，裡頭全是雜質根本不能喝，進而與對方爆發衝突，隨後更驚動公安到場處理。

公安到場後與女大生站在房門口對峙，女大生嚷嚷著要出去，並稱自己3天沒喝水了，認為隔離區也要保障人權，但公安則回：「這裡不是賓館，是醫學隔離中心，這裡不是妳家妳懂嗎？我現在警告你一遍，這裡是浦東公安，如果妳下次還有這種情況，我們將採取法律措施。」

儘管公安口頭警告，但女大生似乎沒感到害怕，仍繼續鬼打牆地表示，隔離點沒有提供水，公安聽聞後忍不住質疑：「大家都這樣喝（燒過的開水），人家有跑出來嗎？人家都沒意見你怎麼有意見了？」公安最後烙下一句：「我跟你講，這裡不是給妳來旅遊的！」

影片在網上曝光，網友紛紛留言：「從哪來的回哪去吧，你問問一線能天天喝到礦泉水嗎？氣死人了，你是回來求助的，不是回來當祖宗的」、「好好說話，不要搗亂」、「有本事別回來啊、特殊時期能不能不添亂了」、「喝不到礦泉水就活不下去，笑死，送去印度喝點恒河水」。

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(中時電子報)