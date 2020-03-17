達方(8163)董事會決議每股配息2.3元，殖息率達8.07%，儘管新冠肺炎疫情全球延燒，達方已採取相關措施迅速恢復產能，順利出貨並積極爭取訂單，達方表示，公司仍將繼續推動對內精實、對外策略聯盟的戰略，以三大事業群的競爭優勢，搶攻IT與綠能產業，降低新冠肺炎疫情衝擊。

達方因去年第4季延續第3季消費需求，營收與獲利與上季相當，2019年第4季合併營收為51.5億元，較上季成長3.8%，稅後盈餘為2.3億元，單季每股盈餘為0.83元；累計2019年合併營收為191.4億元，稅後盈餘為9億元，每股盈餘為3.21元。

達方表示，2019年全年由於被動元件市場去化庫存緩慢與中美貿易的爭端不斷，影響公司營收表現，但獲利部分，由於背光鍵盤等高階產品與綠能事業營運的顯著成長，讓各項獲利指標表現穩定與健康。

達方電子董事會決議每股配息2.3元，以3月16日收盤價28.5元估算，殖息率達8.07%。

新冠肺炎疫情在今年第1季肆虐全球，達方前2月合併營收為24.56億元，年減6.31%，面對疫情所造成的不確定性，達方表示，公司已採取相關措施迅速恢復產能，順利出貨並積極爭取訂單，未來達方仍將繼續推動對內精實、對外策略聯盟的戰略，以三大事業群的競爭優勢，從IT與綠能產業中掌握成長契機。

(時報資訊)