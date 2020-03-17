美國投資評等公司「標準普爾」（S&P）今天基於737 MAX機型停飛及俗稱武漢肺炎的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）大流行，調降飛機製造公司波音（Boeing）的評等為BBB。

標準普爾在聲明中表示：「由於737 MAX機型停飛，導致融資比例比我們先前預測的更糟，波音未來兩年的現金流會比我們先前預期的更加疲軟。」

「此外，2019冠狀病毒疾病使得全球航空旅行大幅削減，很可能造成越來越多飛機訂單延期，進一步給現金流帶來壓力。」

因此，標準普爾把波音的評等從A-調降到BBB。

737 MAX機型因獅子航空（Lion Air）及衣索比亞航空（Ethiopian Air）兩起空難事件，共造成346人喪生，去年3月，全球陸續宣布停飛這款機型，波音面對眾多訴訟案及調查。

波音估計737 MAX機型引發的危機將造成公司損失至少187億美元，截至2019年12月31日止，波音債務暴增到270億美元。

(中央社)