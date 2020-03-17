新冠肺炎在美國擴散，總統川普16日指出，疫情最早可能要在7、8月才能控制住，川普同時也示警，美國經濟可能走向衰退。美股道瓊昨晚再暴跌近3000點，2萬點整數關卡岌岌可危。台股方面，融資維持率跌至133%，創2015年8月以來新低，今早恐將有萬筆融資追繳令齊發，昨天融資餘額已降到1125億元，創近20年來新低。

安聯投信表示，新冠肺炎疫情在中國逐漸降溫的同時，在歐美等地卻逐漸增溫。世界衛生組織（WHO）在11日正式宣布新冠肺炎疫情進入全球流行階段，加上因石油輸出國家組織（OPEC）與俄羅斯協議破局導致油價重挫，歐美股市出現大幅度波動，其中美股數度出現跌漲停至觸發熔斷機制的情形，美股主要指數呈現幅度來到7-9%的寬幅震盪，昨天道瓊跌幅更擴大至12.93%。

安聯收益成長多重資產基金經理人謝佳伶建議，投資人仍應以長期投資心態應對此一情勢，在全球市場中把握經濟基本面仍相對穩固的強勢國家市場，在產業方面布局符合長線成長趨勢的族群，最後再進一步把握上述平均多元分散的原則，度過短期震盪並參與長期向上趨勢。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，全球疫情發展使股市動盪，進而影響台股在上周五13日及本周一16日出現劇烈波動，由於歐美疫情目前正處於中國約一月底的恐慌狀態，疫情擴散快速，市場信用交易部分還面臨融資斷頭壓力，短期來看賣方力道仍占上風。

(時報資訊)