路透17日根據大陸外匯交易中心公布的人民幣匯率形成機制預測，人民幣兌美元中間價今日會開在7.0141元附近，較16日貶值約123點。

上日人民幣兌美元即期收報6.9974元，而中間價為7.0018元。根據定價機制，今日中間價變動中，有44點上漲，反映的是市場供求影響，另有167點下跌反映的是隔夜一籃子匯率基本保持不變所需要的點數；「逆周期因子」影響暫未發生作用。

(旺報 )