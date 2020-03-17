路透：人民幣中間價估開在7.0141元附近 09:172020/03/17 旺報 李澍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 路透17日根據大陸外匯交易中心公布的人民幣匯率形成機制預測，人民幣兌美元中間價今日會開在7.0141元附近，較16日貶值約123點。 上日人民幣兌美元即期收報6.9974元，而中間價為7.0018元。根據定價機制，今日中間價變動中，有44點上漲，反映的是市場供求影響，另有167點下跌反映的是隔夜一籃子匯率基本保持不變所需要的點數；「逆周期因子」影響暫未發生作用。 (旺報 ) #人民幣 #美元 #匯率 #機制 #今日 也許您會感興趣 推薦閱讀 台灣恐入列匯率操縱國觀察名單 04:092020/03/13 財經要聞 人民幣中間價大幅調降 跌破7 10:222020/03/13 財經 《韓股》韓股崩跌，20年來首次觸發熔斷機制 12:162020/03/13 財經 雄獅集團 啟動異地辦公 04:102020/03/14 產業特刊 自主管理未按時回報 啟動尋人機制 04:102020/03/14 生活新聞 2月人民幣存款餘額 創6年新低 17:132020/03/16 財經 《金融》2月OBU和DBU人民幣存款餘額2519.31億元，創6年新低 17:392020/03/16 財經 美突降息4碼 人幣價值凸顯 04:092020/03/17 焦點新聞 2月人民幣存款 創6年最低 04:102020/03/17 金融．稅務 匯率期貨趨勢專欄－美元、日圓 避險指標 04:102020/03/17 證券．權證 財經熱門新聞 台股明反彈 專家：散戶有這些股票先砍 - 財經 美股崩後 川普又驚爆這句！道瓊期狂噴700點 - 財經 投資人注意！大修正時代來臨 老謝驚曝首波受災戶 - 財經 散戶慘遭斷頭…爽到誰？專家揭殘酷內幕 - 財經 美股暴跌還沒完！高盛驚曝底部在... - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。