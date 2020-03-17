路透今天報導，兩名參與籌備工作的消息人士表示，大陸暫定計畫在4月底或5月初召開此前推遲的全國人民代表大會第3次會議，因新冠病毒新增病例數大幅下降，盡管世界其他地方新增感染者激增。

路透報導，之前，大陸第13屆全國人民代表大會常務委員會第16次會議宣布決定：適當推遲召開第13屆全國人民代表大會第3次會議，具體開會時間由全國人民代表大會常務委員會另行決定。大陸全國政協主席會議也宣布推遲召開全國政協13屆3次會議。

報導指出，兩會期間，通常5000名代表將齊聚北京人民大會堂，重新召開兩會將成為一個重要跡象，表明國家領導層認為情況正在恢復正常。

大陸國務院新聞辦公室和全國人大常委會新聞部門16日沒有立即回覆路透傳真置評請求。

路透報導，新冠病毒疫情目前在大陸的累計確診病例超過8萬多例，死亡病例逾3200例，疫情給經濟造成打擊，導致工廠產出以30年來最快速度下滑。

全國人大會議召開時間尚未敲定，其中一名消息人士表示，出席人數可能會減少，那些從北京以外來參會的人員需要接受隔離。

現在從大陸其他地方抵達首都的人員必須接受兩周隔離。

路透報導，「在新冠病毒疫情在全球迅速擴散之際，我們還得隨機應變，」該不具名消息人士表示。全國人大會議的會期通常至少10天。全國政協會議也將同步召開。

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(中時 )