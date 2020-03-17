外媒報導 大陸兩會召開時機 09:342020/03/17 旺報 葉文義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大陸可能在4月底至5月初恢復召開全國人大政協會議。（圖／新華社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據路透報導，兩名參與籌備工作的消息人士表示，大陸暫定計畫在4月底或5月初召開此前推遲的第13屆全國人民代表大會第3次會議。 報導指出，兩會期間，通常5000名代表將齊聚北京人民大會堂，重新召開兩會將成為一個重要跡象，表明大陸國家領導層認為情況正在恢復正常。 (旺報 ) #兩會 #大陸 #報導 #代表 #人民 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸航空業慘兮兮 2月旅客減8成 04:092020/03/13 焦點新聞 借鑑大陸經驗 有利台灣防疫 04:092020/03/13 論壇廣場 陸2月汽車產銷量 狂掉八成 04:102020/03/13 全球財經 陸企復工率近6成 籲官員帶頭消費 04:102020/03/13 兩岸要聞 疫情誰先挑起 陸美官員互槓 04:102020/03/14 國際大事 大陸衛健委稱新冠肺炎確診、疑似病例持續下降 治癒率上升 15:592020/03/14 兩岸 海地因「一件小事」要求台灣撤換大使？外交部：是因公返國 18:092020/03/14 政治 疫後的世界新秩序 04:102020/03/15 時論廣場 敵視台商是自挖牆腳 04:102020/03/16 論壇廣場 數據斷崖式下墜 陸景氣拉警報 04:092020/03/17 焦點新聞 兩岸熱門新聞 金價上不去？ 分析師：長期看漲 - 焦點新聞 - 旺報 78萬天價機票！倫敦直飛上海40張一天全賣光 - 兩岸 影〉李蘭娟：群體免疫說法對人民極不負責任 - 兩岸 陸中央政委與美國務卿通電 陸：美詆毀大陸圖謀不可能得逞 - 兩岸 鍾南山為醫護落涙：滄海橫流 更顯英雄本色 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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