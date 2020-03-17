據路透報導，兩名參與籌備工作的消息人士表示，大陸暫定計畫在4月底或5月初召開此前推遲的第13屆全國人民代表大會第3次會議。

報導指出，兩會期間，通常5000名代表將齊聚北京人民大會堂，重新召開兩會將成為一個重要跡象，表明大陸國家領導層認為情況正在恢復正常。

(旺報 )