高雄市副市長陳雄文兼任高雄市選委會主委，被指違反公職人員利益衝突迴避法規定。對此，陳昨回應表示，依法執行辦理，他說很多縣市都是副市長兼任，如果公民團體認為不妥，可以尋求修法。前立委孫大千也批罷韓團體「現在到底是在心虛什麼？」

罷韓連署進入第二階段，罷韓四君子陳冠榮等人昨前往監察院陳情，要求監委調查高雄市選委會主委陳雄文行政不中立。對此，據《中央社》報導，陳雄文說一切依法執行、依法辦理。

孫大千則在臉書指出，現在到底是在心虛什麼？真的假不了，假的也混不了！孫問及，高雄市選委會85%的委員都是由陳菊任命的，韓國瑜怎麼有能力操控選委會？更何況中選會現在是握在民進黨的手上，韓國瑜恐怕只有任人宰割的份。

孫大千表示，許多綠營執政的縣市，在現任首長競選連任期間，也都是由副首長或是主秘擔任選委會主委，難道這也是球員兼裁判嗎？為什麼民進黨可以，韓國瑜就不可以呢？他說依法仔細查核連署資料當然是選委會應該負起的責任，不論是偽造代簽，或者是資格不符，原本就是在規定剔除的範圍之內，倘若連署的過程真的是光明正大，坦坦蕩蕩，又有什麼必要在這裡大呼小叫，哭天喊地？孫大千文末也標註「沒有灌水何必害怕」、「偽造文書要移送法辦」。

(中時電子報)