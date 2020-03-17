高雄市長韓國瑜行事作風轉為低調，努力拚市政、積極防疫，同時也需面對罷免危機，有人等著看好戲，但也有不少挺韓民眾積極替韓國瑜宣傳市政。

網友在臉書社團「韓家軍 市政宣揚」分享，自己和一群看不慣民進黨，但也對市長不滿的高雄市民的對話，對方說「你看罷免40萬人連署，後面還有15萬備著，就知道市民是不滿市長的！」問韓國瑜選輸回到高雄有做什麼嗎？等著看罷韓好戲，「就是討厭你們韓粉」。

耐心聽完後，該網友回說，現在無關總統選舉，輸了就是民主決定，全民承擔，反問對方，市長一年多來有沒有貪污、舞弊、沒推動市政？如果操守不好是應該下台，那你們知道市長對國中小推動雙語教育、對在地大學生補助出國、對幼兒教育增班199班，且路平、防疫、登革熱，都親自去帶頭示範，對幾乎沒什麼選票的偏鄉推小黃司機，票價12元、對偏鄉長期申請不下來的危險路段橋樑做改善，還對農漁產品的親自直播叫賣，「哪個市長這麼親力親為在做父母官！」

最後，對方態度軟化了，該網友說，知道大家都非常努力在宣傳市政，同溫層也很重要，但更多高雄市民不在這些挺市長的群組裡，他們忙著生活，不在意市長是誰、不關心政治，但也覺得對民進黨應該是沒辦法了、認了。

該網友建議，6月之前最需要的是和中間選民們溝通再溝通，讓他們有機會脫離選總統時對市長的討厭，才有辦法讓這一大群人有動力出來投票。

(中時電子報)