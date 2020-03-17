美股期貨反彈帶來提振，周二亞洲股市早盤跌幅收斂，部分亞股已由跌轉升。

在政府與央行恐無力阻止新冠肺炎疫情導致經濟陷入衰退的恐慌下，隔夜華爾街股市兩周以來第三次觸發融斷機制，並創下1987年「黑色星期一」以來最大單日跌幅，受此打擊，周二亞洲股市開盤重挫。

惟目前美股期貨跌深反彈，緩解亞洲股市賣壓，MSCI除日本外亞太指數目前小跌0.43%。南韓股市目前跌1.5%，稍早前一度跌近4%。

日經225指數目前漲逾1%，稍早前跌2.62%，東證一部指數目前漲1.53%，稍早前跌2.21%。

菲律賓證券交易所以防疫隔離為由，宣布自周二起無限期暫停交易，直到另行通知為止。

目前E-MINI道瓊指數期貨漲495點或2.44%，報20756點。E-MINI標普500期貨漲2.17%，E-MINI那斯達克100指數期貨漲2.96%。

(時報資訊)