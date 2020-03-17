「國民女神」陳妍希與大陸男星陳曉結婚4年、育有1子「小星星」，從她分享的生活照，看得出來女神將家庭擺第一位，而她還是個出名的孝女，3年前砸數百萬，幫爸爸陳榮欽在天母東路開了「曼德琳咖啡廳Mandarin Café」，半年前改為「星Bar & Café(星Bar餐酒館)」，然2月中情人節一過，陳妍希爸爸的餐廳竟宣告歇業，讓人相當驚訝。

星Bar & Café」在情人節過後，表示因租約到期歇業。(翻攝自星Bar & Café臉書)

位於天母的「星Bar & Café」，有明星女兒陳妍希的加持，生意相當不錯，還因此開了芝山店，且去年9月，陳妍希父女又花了上百萬幫店內重新裝潢，招募一整批年輕生力軍，也推出全新菜單，前景看好，當時陳妍希拍了餐廳照片，放上臉書跟粉絲推薦：「恭喜爸爸的店新開張！陳爸爸用心努力的成果終於要和大家見面了，歡迎大家都來打卡！重點是東西真的用料實在，好好吃呀！」，沒想到半年後，本店竟無預警結束營業。

「星Bar & Café」上月中於臉書貼出公告，表示最後一次推出節日套餐、陪客人們度過情人節後，因租約到期所以收店，但芝山店繼續營業，讓人不解若是租約關係，應提早就知悉閉店日程，半年前何須花重金裝潢？而據《鏡週刊》報導，離職員工爆料，餐廳歇業主要是承受不住疫情衝擊，原本生意還不錯，假日可有8成入座率，也開放儲值服務，很多熟客都儲值3、5千元，金流很充沛，然疫情爆發後這幾個月，生意變得慘澹，甚至租金都有些無力負擔，陳爸爸才決定忍痛賠本關店，剩芝山店繼續營業。

(中時電子報)