台積電ADR周一重挫14%，台積電(2330)今早跳空開低11.5元為265元，跌幅逾4.1%，隨後縮減跌幅，盤中股價回到270元以上。台積電今早再創今年以來新低價，使得台股同步再創波段新低，開盤跌落9500點。

台積電ADR周一收44.9美元，重挫7.33美元或14.03%，折合新台幣每股約271.4元。台積電周一收低至276.5元，周一外資賣超張數為4萬1867張列為賣超個股首位。

上周外資賣超台積電張數擴大至17萬5659張，台積電股價上周五終場回穩，收盤為290元，但受到美股持續重挫影響，台積電周一及今早持續下跌，今早再創今年最低價。

台積電即將於19日除息，每股預計配發2.5元，台積電除息表現將是本周市場關注焦點。

台積電第1季營運表現淡季不淡，公司預期美元營收比上季新高季減2%之內，但受到疫情蔓延影響，第2季面臨終端需求疲軟及庫存水位升高，12吋成熟製程的產能利用率可能趨緩，法人估台積公司第2季業績將季減中高個位數百分比，並面臨客戶砍單壓力。

(時報資訊)