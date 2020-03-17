新冠肺炎疫情蔓延全球，新北市中和區瓦磘里長林綺芳10日揪團15人前往西班牙、葡萄牙11天旅遊，由於中央訂有防疫補償辦法，等同於每人回國居家檢疫14天可領取1萬4000元補助。訊息曝光後在網路中引起熱議，該團決定今（17日）提前返台，預計下午抵達台灣。

據悉，林綺芳去年底開始邀約里民參加「2020南歐-西葡陽光風情」旅團，團費每人約7萬餘元，西班牙、葡萄牙深度旅遊，由於新冠肺炎疫情爆發，一度有團員想要取消，但因為保證金等問題，最後於本月10日如期出團。

另外，依據衛生福利部《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》，針對受隔離或檢疫者及照顧者，發給每人每日防疫補償金1000元，將於3月23日起受理申請。該團團員也將可依規定申請，可領取1萬4000元補助。

該旅行團原定行程10日晚間8時從桃園機場出發到香港轉機，行程中還會轉搭西班牙國內線，20日才會從馬德里搭機至香港轉機返台，但經媒體報導後在網路中引發熱議，該旅行團決定今（17日）3時提前返台。

(中時 )