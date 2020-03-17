美國聯準會(Fed)緊急降息4碼，並啟動新一輪量化寬鬆(QE)計畫，動作超乎預期，反而引發市場恐慌，美股崩跌2997點、油價跌入深淵，堪稱史上最黑暗的星期一；美股如大怒神般崩跌，加上新冠肺炎疫情蔓延，台股多空交錯、開盤重挫逾300點，台積電以265元開出，跌幅超過3％。

眼看美股崩盤，台灣的財經首長已於8點40分、台股開盤前信心喊話，國安基金隨侍待命，台股開盤大跌後，跌勢已逐漸趨緩，9點20分左右，跌幅收斂在2％以內。

萬寶投顧投資總監蔡明彰分析，美國疫情才正爆發，聯準會無預警連降2次，這次降幅更達4碼、利率近於零，等於子彈一次用光，加上聯準會主席鮑威爾表態「負利率不適合美國」，讓投資人更恐慌了。

蔡明彰解讀，美國總統川普頻頻向鮑威爾政治施壓，揚言將鮑威爾降為理事，將川普政治語言翻成白話文是「我無法爭取總統大選連任，你聯準會主席也不用幹了」，促聯準會大動作降息4碼；從結果論來看，疫情愈來愈嚴峻，聯準會也陷兩難，因為聯準會不降息，投資人「失望」、降了投資人會「絕望」。

(中時 )