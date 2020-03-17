美股第四度熔斷，黑色星期一大跌2,997點，金管會主委顧立雄17日一早表示，財金首長已開會討論狀況，將緊盯今日台股表現，同時金管會在上周鼓勵上市櫃公司舉辦業績說明會及執行庫藏股後，本周已展開第二階段，即鼓勵金融業進場逢低投資績優股，並盯緊資金停泊卻不投資的在台外資動向。

顧立雄強調台股安心四大點，一是台股在16日大跌4百多點，已提早反應美股道瓊期貨指數大跌1500多點的行情；二是台股基本面仍佳，且仍是理性運作，現金殖利率仍在3.9％，相信仍是會獲得外資的青睞；三是各國加緊防疫並祭出財政、貨幣政策，美國7千億美元的貨幣寬鬆政策，雖昨日市場不買單，但相信「仍是會有資金行情」；四是台灣紓困振興措施會陸續推出，有助進一步擴大經濟動能。

金管會對台股發展已備好相關措施及劇本，依市場狀況及資金動能、交易量等隨時祭出措施，12日首波是上市櫃公司舉辦業績說明會，讓投資人掌握最新基本面，同時鼓勵執行庫藏股，上周仍只有22件，顧立雄說目前已增加至33件；同時也鼓勵投資人利用基金、ETF等定期定額長線布局台股。

而顧立雄今日宣布，將鼓勵金融業買進績優股，即銀行、壽險、券商自營等資金將進場，穩定投資人信心。

同時外資雖賣超台股，但顧立雄強調，實際匯出金額比賣超金額小，代表很多外資仍Parking（停泊）在台灣，等待機會，金管會也會緊盯外資動向。過去曾有道德勸說外資保管行，應督促外資投資的措施，即可能必要時將祭出。

(工商 )