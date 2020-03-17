新冠肺炎疫情肆虐全球，各國確診、死亡人數不斷攀升，尤其歐美更是成為繼亞洲後的重災區；為了防堵疫情，各政府紛紛祭出嚴厲的防堵政策。不料卻有人在扯後腿，一名美國網紅竟在抖音發起挑戰新冠肺炎的比賽，舌舔馬桶並且比出勝利手勢。

根據美國聯邦疾病管制局（CDC）統計，確診病例累計近3500例，死亡人數超過60人，大多集中在華盛頓州，造成人惶惶。沒想到美國一名22歲網紅Ava Louise竟在防疫的敏感時刻添亂，於15日上傳一段影片到Tik Tok社群平台；影片中可以看見，她蹲在飛機的馬桶旁邊，接下來竟伸舌頭舔，完畢後還雙手比YA。

她在貼文中寫道，「請分享這段影片，讓大家知道如何在飛機上保持衛生。」影片在網路上被瘋傳，超過700萬人次觀看，不過大多數的網友都痛罵，「行為太噁心，根本就是錯誤示範，為了刷存在感，想要獲得別人的關注。」

不過Ava Louise並不覺得自己的行為是錯誤的，甚至還留言開嗆網友「只有窮人才會罹患新冠病毒」、「你有新冠肺炎是因為你醜」等荒謬言語；她認為，自己只不過在進行社會實驗，「I’M GLOBAL！（我登上國際）」似乎感到相當自豪。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)