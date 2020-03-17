台南市南化區寶光聖堂花旗木花開了。（劉秀芬攝）

台南市南化區寶光聖堂花旗木花開了。（劉秀芬攝）

位於台南市南化區的一貫道玉山寶光聖堂，園區內有300多棵花旗木，從牌樓入口處開始，粉紅花海迎賓，園區裡處處皆有栽種，妝點莊嚴神聖廟堂，賞花禮佛，登高望遠心曠神怡。

寶光聖堂是台灣規模最宏偉的一貫道集會場所，曾列人台南縣八景十勝之一，園區內景色雅致，15年前陸續在園區栽種300多棵花旗木，從入口處的廣場即可看到花旗木深淺不一粉紅花海往上延伸到園區內各處，處處都有驚喜。

台南市南化區寶光聖堂花旗木花開了。（劉秀芬攝）

花旗木又稱平地櫻花或泰國櫻花，每年3、4月間開花，花期長約兩個月，葉子掉落後才開花，花比櫻花大也更厚實，花朵沿枝條而生，而且花形堅固，不易被風雨打落，遠看如櫻花燦爛，近看又大不相同，深淺不一的粉色花瓣有的略帶橘色、黃色，還傳出陣陣幽香。

最早栽植在觀景塔的7棵花旗木，後來只存活3棵，中一株樹齡老又長得較高大，近幾年花都開得特別繁茂，從樓上倚在圍牆上就可與花樹同框，是拍照熱點。停車場旁的花園也栽滿花旗木，但因樹齡較小尚未滿開。

每年清明節前後是花旗木綻放季節，也是一貫道道親回玉山寶光聖堂祭祖的重要日子，今年適逢新冠肺炎疫情蔓延，寶光聖堂公開祭祖儀式取消，區內訪客大減，更可以優閒自在賞花，不少遊客已趁上周連假前往踩點。

(中時 )