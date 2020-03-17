陸A股開盤 創業板指高開1.59％ 09:412020/03/17 旺報 李澍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸A股17日開盤，滬指開盤漲0.25％，深成指漲0.83％，創業板指漲1.59％；在各類股漲幅方面，集成電路、華為海思概念、光刻膠、券商等漲幅領先，而家電、口罩、醫療廢物處理等跌幅較大。 光大證券表示，指數短期有望逐步見底，建議投資人可挖掘政策主導核心方向進行投資。 另外，港股方面，開盤後恆指跌0.27％，國企指數跌0.4％。 (旺報 ) #開盤 #指數 #漲幅 #a股 #創業板 也許您會感興趣 推薦閱讀 特別股基金 續航力十足 04:102020/03/13 投資理財 《港股》美股失血未止，恆指開盤暴跌7.36％ 10:172020/03/13 財經 宏碁宣布實施庫藏股買回公司股份 13:472020/03/13 財經 《港股》恆指收跌1.14％，上演1500點逆轉秀 16:482020/03/13 財經 元富亞洲高股息ETN 穩中求利 04:102020/03/16 證券．權證 《港股》聯準會降息、重啟QE，恆指跌破24000點 11:082020/03/16 財經 滬指午盤收跌0.55％ 創業板表現弱勢 12:162020/03/16 財經 滬指跌逾3％ 創業板暴跌6％ 近百億人民幣流出 15:512020/03/16 財經 《港股》恆指重挫4.03％，創逾3年新低 16:482020/03/16 財經 互動科技 股息大方送 04:102020/03/17 證券．權證 財經熱門新聞 台股明反彈 專家：散戶有這些股票先砍 - 財經 散戶慘遭斷頭…爽到誰？專家揭殘酷內幕 - 財經 投資人注意！大修正時代來臨 老謝驚曝首波受災戶 - 財經 台股早盤暴跌300點後急拉 欲收復9600點關卡 - 即時 台積電股價創5個月新低觸底？ 外資：災難在後頭 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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