大陸A股17日開盤，滬指開盤漲0.25％，深成指漲0.83％，創業板指漲1.59％；在各類股漲幅方面，集成電路、華為海思概念、光刻膠、券商等漲幅領先，而家電、口罩、醫療廢物處理等跌幅較大。

光大證券表示，指數短期有望逐步見底，建議投資人可挖掘政策主導核心方向進行投資。

另外，港股方面，開盤後恆指跌0.27％，國企指數跌0.4％。

(旺報 )