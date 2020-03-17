位在台北市圓山的臨濟寺，建於日治時代，與「善導寺」、「東和寺」並列為「日治時代台北三大佛寺」。日本治理台灣時期，各佛教宗派都自日本派遣僧人來台，據瞭解，時任台灣總督的兒玉源太郎因為個人信仰因素，獨尊臨濟宗，將臨濟寺命名為「鎮南山護國臨濟寺」，是台灣唯一冠以「護國」名稱的佛寺；當年由板橋望族林本源家族捐地，再加上當地民眾捐款，從一九○○年動工，歷經兒玉源太郎與民政長官後藤新平，耗費十一年於一九一一年完工，並在隔年舉行安座大典。

悟潔法師透露，臨濟寺是由台灣人出錢、出地、出力興建，在日治時代本為私有財產。二次世界大戰結束後，日本僧人返國，至一九四九年國民政府來台，國軍接收寺產，附近的山頭有炮兵進駐，寺廟則住進不少軍眷，大殿內還飼養了雞、鴨與豬，寺廟變成了眷舍，直到後來軍隊與軍眷陸續移往其他地點，並由福建鼓山白雲峰湧泉寺的盛滿法師進駐擔任住持，逐步整頓寺容，再經白聖法師傳戒，並訂立寺規等制度後，才恢復原本的規模。不過自從軍方占用寺產後，就列為國有財產，一直未返還寺方。

臨濟寺的大雄寶殿歷史悠久，保存許多日治時代的物品。（圖／張文玠攝）

本刊調查，日治時代台北市三大佛寺中，善導寺在一九八一年改建成大樓，東和禪寺大殿也於一九九三年被市政府收回後拆除，臨濟寺是僅存的一處古蹟，也是全台日治時代留下最大的木造佛寺，在一九九八年被列為台北市市定古蹟，二○○○年又被劃入圓山公園範圍內竟又是另一波災難開始。

臨濟寺的大雄寶殿歷史悠久，保存許多日治時代的物品。（圖／張文玠攝）

台北市政府文化局文資科表示，目前北市府正依照文化部文化資產局的指示，先進行「古蹟保存計畫」，待計畫完成後再著手都市計畫變更程序，並無推拖的情況。

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(中時電子報)