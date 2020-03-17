美國與大陸針對新冠肺炎病毒源自哪裡爆發外交口水戰，似是不滿北京稱美軍將病毒帶來大陸，美國總統川普昨（16）日首度在推特上稱「中國病毒」。

美國總統川普16日晚間在推特發文，「美國將會大力支持航空業及其他等特別被中國病毒影響的產業」，還說，「我們將比以往更強大！」

The United States will be powerfully supporting those industries, like Airlines and others, that are particularly affected by the Chinese Virus. We will be stronger than ever before! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 16, 2020

值得注意的是，這是川普首度將2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）稱為「中國病毒」（Chinese Virus），明確指出病毒源自大陸。

新冠肺炎疫情全球延燒，各界持續關注病毒究竟源自哪裡，包括華裔科學家何大一等在內學界專家都認定病毒源自於大陸，美國國家安全顧問歐布萊恩（Robert O'Brien）11日也在活動上明確指出，病毒來自於大陸湖北武漢，引爆美陸兩國外交口水戰。

大陸外交部發言人趙立堅12日隨即在推特上反擊，稱可能是美軍將病毒帶進了武漢，還貼上一段美國疾病管制暨預防中心主任芮斐德（Robert Redfield）在記者會上坦承，美國部份流感死者真正死因可能是新冠肺炎的影片。

針對大陸官方暗示美軍將病毒輸入武漢一事，美國國務院亞太助卿史達偉（David Stilwell）13日召見大陸駐美大使崔天凱表達抗議。美國《國會山莊報》（The Hill）報導，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）周一也警告北京不要散布稀奇古怪的謠言。

(中時電子報)