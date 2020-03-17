國民黨中常委田方倫（黃福其攝）

國內外新型冠狀病毒疫情肆虐，政府機關、學校，甚至民間紛紛加強防疫作為，國民黨青年中常委田方倫發動提案，建請防疫期間每周三的中常會啟用視訊會議，以加強防疫，避免中常會成為防疫破口，也可讓黨籍縣市長透過視訊會議，說明地方輿情及需求。

這項提案將在明天中常會討論，是否通過引起矚目。

田方倫指出，新冠肺炎疫情於全球肆虐，雖然中央黨部已實施量測體溫、戴口罩、酒精消毒等作為，不過每周三的中常會中，除34位常委之外，還有各縣市首長代表南來北往舟車勞頓，再加上黨主席等黨職幹部、工作人員等全台黨內菁英數十至上百人都聚集在常會廳，存在感染風險。

此外，黨主席江啟臣在政見中也提出組織扁平化、科技化，因此他才提案在疫情期間試辦視訊會議，此舉也更能有效邀請黨籍縣市首長透過視訊會議，向常會報告地方輿情及地方需求。

田方倫說，國民黨雖屬社團法人，不過政黨法及人民團體法，並沒有視訊會議的相關規定，因此可援引財團法人法第43條規定：「董事會開會時，如以視訊會議為之，其董事以視訊參與會議者，視為親自出席。」建請黨中央權責單位行管會再確認是否適用。

他說，若視訊會議並無違反相關法令，建議黨行管會及資訊處建構視訊會議系統，除有效簡化會議，更能與地方縣市首長即時互動，有效反應地方輿情及需求。

此外，執行視訊會議也要規劃相關規則，包括提醒應參與視訊會議者若無法參與，應依相關規定請假；資訊處也要確認視訊會議系統有無資安漏洞，以避免中常會內部會議內容，遭黨外有心人士刻意監控並外流。

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(中時 )