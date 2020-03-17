行政院長蘇貞昌上午接續到立法院施政報告與備詢。(趙婉淳攝)

行政院昨拍板高中以下的師生停止出國，到本學期上課日結束（7月14日）為止，盼從防疫觀點從嚴防範，但引起適法性質疑。行政院長蘇貞昌今天上午受訪強調，這都有法源依據，希望任何人不要為了自己自私的理由，增加國人負擔，讓防疫出現破口，害人害己，同時要加倍小心不要讓自己陷入險境。

蘇貞昌上午接續到立法院施政報告並備詢前受訪表示，基於防疫需要，以及保護國人與年輕人，依照專家及疫情指揮中心決議，法源依據是傳染病防治法第7條與紓困條例第7條，都明確規定基於防疫需要能做處置，希望大家配合，因為很多國家受到肺炎感染，盼大家多多保護自己，也是減少國人負擔。

媒體詢問，有無任何補償機制，若不聽勸者有罰則嗎？蘇貞昌說，相關限制措施與補償機制都有在紓困條例中規定，以指揮中心宣布的為準；另希望任何人不要為了自己自私的理由，增加國人負擔，讓防疫出現破口，害人害己。

對於政院拍板高中以下師生禁出國，有人建議乾脆向歐洲國家鎖國斷航，蘇貞昌說，台灣要跟世界往來，目前基於防疫需要不得已，很多國家一開始整個封鎖起來，我們是逐步隨著疫情變化做最審慎考量，但也絕對超前部署，過去很成功地防止第一波，現在繼續戰戰競競，第二波不敢掉以輕心。

蘇貞昌表示，希望國人同胞配合指揮中心的宣布，同時加倍小心，不要讓自己陷入險境，台灣雖然沒有用鎖國方法，但還是公告很多地區，希望國人非絕對必要不要去，這也是保護自己、保護國人。

(中時 )