新北中和中和瓦磘里的里長林綺芳揪團爽玩西班牙，遭外界砲轟，林綺芳趕緊出面喊冤，強調今天下午3點將回台就地解散，沒想到這句話又惹怒網友，怒轟政府都沒人有作為嗎？都不用隔離和檢疫嗎？

林綺芳去年開始號召里民一起出國旅遊，行程內容為「2020 南歐-西葡陽光風情」，團費每人約7萬3000元，出發日期為3月10日晚間8時從桃園出發到香港轉機，再飛往巴賽隆納；中間西班牙國內線巴賽隆納飛往里斯本；回程則是從馬德里到香港轉機，再回到桃園機場。

事件曝光後，廣大網友怒火一發不可收拾，紛紛灌爆林的臉書，迫使林綺芳緊急關閉臉書，更趕緊出面喊冤，據《ETtoday》報導，林綺芳表示當時出發前，並不知道「歐洲疫情越來越嚴重」，所以在抵達西班牙後第2天，就決定提前返台，預計今天(17日)下午3點抵達台灣，將會搭乘防疫計程車就地解散，且成員「不是全部住在中和」。

不過批踢踢網友一看到「就地解散」，怒火又一發不可收拾，表示「就地解散？？？先抓去隔離才對吧」、「貓哭耗子假慈悲」、「不是要檢疫嗎？就地解散？」、「國民黨的日常發揮，自己爽+怪政府」、「應該入台直接比照包機，直送檢疫所了吧」、「就地解散勒…不自關14天嗎」！

網友留言。（摘自批踢踢）

(中時電子報)