針對美股下跌，財政部長蘇建榮、金管會主委顧立雄赴立法院備詢前喊話表示台股基本面仍良好，民眾可以選擇績優股投資，國安基金基本上密切關注台股動向，如果有失序的情況下，不排除召開國安基金臨時委員會，視情況決定是否進場。(圖文／姚志平)

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