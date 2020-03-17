財經2首長 信心喊話 10:492020/03/17 中時 姚志平 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 針對美股下跌，財政部長蘇建榮（左）、金管會主委顧立雄（右）赴立法院備詢前喊話表示台股基本面仍良好。（姚志平攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 針對美股下跌，財政部長蘇建榮、金管會主委顧立雄赴立法院備詢前喊話表示台股基本面仍良好，民眾可以選擇績優股投資，國安基金基本上密切關注台股動向，如果有失序的情況下，不排除召開國安基金臨時委員會，視情況決定是否進場。(圖文／姚志平) (中時 ) #台股 #情況 #基金 #國安 #國安基金 也許您會感興趣 推薦閱讀 行庫相關基金規模衰退2～4億 高收債波動大 財管戶轉謹慎 04:102020/03/13 金融．稅務 財長蘇建榮：國安基金密切關注適時因應 09:072020/03/13 財經 台股2天暴跌1200點 國安基金不排除進場護盤 09:102020/03/13 財經 《財政》蘇建榮盤前親上火線，國安基金隨時就「備戰狀態」 09:092020/03/13 財經 傳國安基金下午開會 政院澄清今天無會議 12:152020/03/13 政治 國安私菸案開庭 國安上校認罪華航「團隊」不認 13:442020/03/13 社會 股市趴倒 基金贖回連日遽增 04:102020/03/14 金融．稅務 進入備戰狀態 國安基金 出手時機將近 04:102020/03/16 財經要聞 主動式台股基金 四大行庫協銷 04:102020/03/16 投資理財 散戶慘遭斷頭…爽到誰？專家揭殘酷內幕 00:032020/03/17 財經 政治熱門新聞 「罷韓」不演了！趙天麟竟爆民進黨下一步？ - 政治 媒體人：高雄人只要問這三個問題 罷韓陣線就崩潰了 - 政治 罷韓露出馬腳？洛杉基再揭內幕 - 政治 不是小英？最新民調 她滿意度創新高！ - 政治 小英女孩這麼評價韓國瑜 網大讚：說得對！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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