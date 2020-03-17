雙北論壇預計26日登場，新北市長侯友宜今在應變會議中表示，昨特別前往北市府拜會柯市長，交流防疫觀念和作戰模式，希望由雙北帶頭，整合宜蘭、基隆、桃園能量，做好北部區域聯防，各地的人力和物資都不一樣，可以彼此搭配、補齊不足，已責成新北市副秘書長劉和然、北市副市長黃珊珊負責。

侯友宜說，像是柯文哲昨天提到，北市都會區較多，防疫旅館可以設在新北市郊外，新北市的17家急救醫院則可和北市醫療網緊密配合，畢竟台北市醫療網非常純熟，不僅醫療資源互相搭配，甚至可以採取同一個步驟來防疫，希望以雙北為基礎，把幾個論調談好後，再邀基隆、宜蘭、桃園加入行列。

侯友宜指出，地方先做好區域聯防，待下達中央命令，不論活動停止、人車管制、醫療分配、防疫志工調整等，都可以用區域聯防守住北部地區，已責成新北市副秘書長劉和然、台北市副市長黃珊珊成立隊伍，先做好沙盤推演，26日前研議出明確方式。

(中時 )