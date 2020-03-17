《國際社會》南韓新冠肺炎確診新增84例，累計達8320人 09:432020/03/17 時報資訊 柯婉琇 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 韓國疾病管理本部周二宣布，新型冠狀病毒感染確診病例新增84人，為連續第3天新增人數跌至2 位數。 目前累計確診病例達8,320例，累計死亡病例達81人。 周二公布的84例新增病患中，32人在大邱，5人在慶尚北道，首爾新增12例。境外移入病例增加兩人，累計達6例。 (時報資訊) #南韓 #新冠肺炎 #確診 #新增 #死亡 #病例 也許您會感興趣 推薦閱讀 大邱和慶北新病例大減 南韓擬列為特別災區 18:492020/03/13 國際 日本新冠肺炎確診病例累計增至711例 死亡19人 19:172020/03/13 國際 上海境外移入確診病例增至12例 7例來自義大利 10:292020/03/14 兩岸 大陸新增確診病例20例 湖北新增4例 09:312020/03/15 兩岸 從資料變化看疫情：武漢現有病例降至1萬以下 全球病例破15萬 18:152020/03/15 兩岸 新冠肺炎確診病例 各國累計已超過大陸 10:312020/03/16 兩岸 杭州本地確診病例「清零」 12:032020/03/16 兩岸 《國際社會》因應新冠疫情危機，傳國際奧委會明開會討論 15:062020/03/16 財經 大陸全國確診病例 已降至1萬以內 15:422020/03/16 兩岸 南韓確診病例增幅趨緩 美媒點關鍵 22:362020/03/16 生活 財經熱門新聞 美股崩後 川普又驚爆這句！道瓊期狂噴700點 - 財經 台股明反彈 專家：散戶有這些股票先砍 - 財經 台股周一至周三漲跌曝光 散戶別做錯了 - 財經 散戶慘遭斷頭…爽到誰？專家揭殘酷內幕 - 財經 台股「多殺多、融資斷頭」 投資恐慌難測遠大於2008年金融海嘯風暴 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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