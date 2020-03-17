韓國疾病管理本部周二宣布，新型冠狀病毒感染確診病例新增84人，為連續第3天新增人數跌至2

位數。

目前累計確診病例達8,320例，累計死亡病例達81人。

周二公布的84例新增病患中，32人在大邱，5人在慶尚北道，首爾新增12例。境外移入病例增加兩人，累計達6例。

(時報資訊)