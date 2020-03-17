苗栗地方網傳醫院疑封院 縣府：違法 09:532020/03/17 中時 何冠嫻 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 苗栗縣政府衛生局呼籲，疫情敏感時刻，相關消息勿任意轉發，以免觸法。（何冠嫻攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 苗栗縣地方網路社團苗栗地方網路社團瘋傳縣內某醫院疑似封院，引發熱議，但po文沒多久便刪除下架。苗栗縣政府衛生局長張蕊仙說明，目前正值疫情緊張時刻，網路消息瘋傳，恐會面臨違法疑慮且造成民眾恐慌，是否有確診病例由中央疫情指揮中心說明，若有疑似個案照程序收治。 (中時 ) #網路 #地方 #苗栗縣 #網路社團 #疫情 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸控制疫情 盼3月底無新例 04:092020/03/13 話題觀察 美國安顧問控陸隱瞞 致疫情擴散 04:102020/03/13 國際大事 川普、蓬佩奧對中疫情不同調 04:092020/03/14 焦點新聞 開發遊戲、製作短片 90後防疫妙招 04:102020/03/16 焦點新聞 殖利率優勢 台股可望有撐 04:102020/03/16 投資理財 規矩多 小資餐廳苦哈哈 04:102020/03/16 兩岸要聞 疫情又急又快 再增42國疫情升級 17:522020/03/16 生活 苗栗縣議會落實公開透明 分組審查首次直播 20:252020/03/16 生活 疫情控制才能止跌 陸股 正試圖安全降落 04:102020/03/17 投資理財 央行周四開閘 估降存準率 01:062020/03/17 財經焦點 社會熱門新聞 PTT爆料知道確診高中 鄉民崩潰 - 社會 90歲獨居爺爺領40萬！無助站郵局悲吐：兒子走了...警忍淚護鈔 - 社會 同事是男友的前女友！春酒刻意穿「特殊禮服」 - 社會 隱瞞泰日旅遊史中鏢 他害公司關閉恐賠天價 - 社會 妹子戀上「凱燕哥」2周獻身17次 驚覺是國產車喊分 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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