苗栗縣地方網路社團苗栗地方網路社團瘋傳縣內某醫院疑似封院，引發熱議，但po文沒多久便刪除下架。苗栗縣政府衛生局長張蕊仙說明，目前正值疫情緊張時刻，網路消息瘋傳，恐會面臨違法疑慮且造成民眾恐慌，是否有確診病例由中央疫情指揮中心說明，若有疑似個案照程序收治。

(中時 )