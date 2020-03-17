新冠肺炎疫情蔓延全球，新北市中和區瓦磘里長林綺芳10日揪團15人前往西班牙、葡萄牙11天旅遊，卻遭質疑每人回國居家檢疫14天可領取1萬4000元補助，該團決議今（17日）提前返台。里長出發時的打卡訊息也在網路中瘋傳，網友痛罵，「就不要樂極生悲！」

據悉，林綺芳去年底開始邀約里民參加「2020南歐-西葡陽光風情」旅團，團費每人約7萬餘元，西班牙、葡萄牙深度旅遊，由於新冠肺炎疫情爆發，一度有團員想要取消，但因為保證金等問題，最後於本月10日如期出團。

另外，依據衛生福利部《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》，針對受隔離或檢疫者及照顧者，發給每人每日防疫補償金1000元，將於3月23日起受理申請。該團團員也將可依規定申請，可領取1萬4000元補助。

該團出發時，里長還在臉書中打卡說，「難得的經驗，飛機上發文A380真的不一樣，坐的舒服，1人1排，自動升級商務艙，快樂出遊，平安回家，防疫工作全程做到。」

有網友將里長打卡訊息上傳至臉書、論壇等討論區，引起網友們熱議。網友痛批，「年長者是高危險群，怎麼還這麼愛玩！」「就不要樂極生悲！」

(中時 )