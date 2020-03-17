新冠肺炎疫情升溫，北市南港李姓婦人不滿某健保藥局王姓女藥師還錯健保卡，要求王下跪磕頭道歉，南港警分局14日晚間約談李姓婦人到案說明，警詢後認為李婦涉犯《刑法》強制罪、違反《醫療法》，已於16日函送士林地檢署偵辦。另台北地檢署也完成勘驗筆錄，最快今天將全案聲請移轉士檢偵辦。

據了解，北檢16日已調取監視器畫面，進行勘驗，並詢問包括藥局人員、王姓女藥師等多名證人製作勘驗筆錄，北檢將把勘驗筆錄移請士檢作為辦案參考。

警方調查，家住南港區舊庄的李婦11日到舊庄某藥局購買口罩，因李婦同時帶著鄰居友人的健保卡幫忙到藥局購買，當時藥局忙著發放口罩，錯把他人健保卡發還給她，雖然當時藥局王姓女藥師有請李婦檢查一下，但李婦沒注意就離開。

沒想到李婦返家後把卡片和口罩交給鄰居，才發現拿錯誤健保卡，婦人除擔心弄丟健保卡遭鄰居責備，還要再跑一趟藥局，李婦返回藥局便與藥局王姓女藥師理論，疑似在藥局內要求藥師下跪道歉，藥師為息事寧人，當場下跪磕頭認錯。

台北地檢署14日表示分案嚴辦後，南港警方14日晚間22時約詢李婦到案，警詢約2個小時後請回李婦，警詢後認為李婦涉犯《刑法》強制罪、違反《醫療法》對醫事人員強暴或脅迫罪等罪嫌，16日將全案函送士林地檢署偵辦，警方另將移送書附本併送北檢參考。

北檢表示，14日已啟動防疫處理小組分案調查後，由主任檢察官黃珮瑜先行了解，並製作勘驗筆錄，由於涉嫌人李婦的住處、藥局都是南港，並非北檢轄區，因此已與士檢溝通協調，最快全案將移轉士檢偵辦。

(中時 )