陸媒《環球時報》17日發布署名「單仁平」的評論文章指出，形勢每一天都在變化，修正認識這場抗疫世界大戰的座標。相信很多大陸人都有一種帶點幸運感的後怕。

如果把歐洲今天形勢圖拿到大陸來，相當於出了「第二個湖北」，大陸其他疫情最嚴重的廣東、河南、浙江等幾個省都是1000多病例，河南累計死亡22人最高。15日的情況，如果把這些省分病例數都增加到法（5423例）德（4838例）英（1372例）的規模，那會是多麼可怕的局面。大陸差一點就經歷了那樣的噩夢。

單仁平說，記得1月底，武漢封城一周多以後，大陸人就開始熱切地談論疫情拐點是否即將出現。對大陸人來說，好像拐點是必然存在的。但是今天歐洲人很少有人談論拐點，相反的是，英國政府在談論「群體免疫」，有人在探討60％至70％的人口感染上新冠肺炎的可能性，並且預測一個國家裡死亡幾萬人甚至更多的最壞情況。真是讓人恐怖。

單仁平表示，沒有想到，類似武漢的錯誤後來像骨牌一樣在一個又一個國家被推倒。尤其沒有想到，今天疫情在全球肆虐，大陸反而成了最安全、正想方設法阻止疫情從境外傳入的國家。事態的變化太出人意料了，完全超出了大陸以及整個世界的想像力。

文章認為，能夠幫助迎接接下來挑戰的，一是大陸有了已經相當強大的整體國力，這種國力給了大陸迴旋餘地、力量和潛力。二是大陸的體制。這個體制確保了大陸的極限抗壓力，賦予了它特殊的組織力和動員力。

單仁平稱，這個國家的問題真是多得數不過來，幾乎天天因為在細節上的粗糙而生氣。除了導致悲劇發生至今，還沒有完全說清楚的原因，還有當地紅會竟然是那樣的表現，基層出了凶巴巴的「紅袖章」，有的社區送菜居然使用了環衛車，大錯小錯不斷。但又有一個所有人都感知到、並為之慶幸的根本性事實：這個國家又找回了放眼世界最為稀缺的安全感。

文章稱，大陸輿論場流傳一句話：政府無論做出什麼成績都是應該的，是本分，輿論的任務就是對它的任何出錯予以抨擊。想問的是，導致武漢疫情暴發的確應當批評，同時帶領這個國家力挽狂瀾，迅速控制住疫情，避免了歐洲當前糟得多的局面和未來已經嚴重失控的不確定性，這些都是「應該的」那麼簡單嗎？一旦那樣做就屬於「把喪事當成喜事辦」了嗎？

客觀和求實看來永遠不是件容易的事情。大陸人，請不斷校對實事求是的座標吧。

(中時 )