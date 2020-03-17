大陸國內新一輪成品油調價將於今(3／17)日24時開啟，隨著國際油價遭遇連環殺，機構預測，大陸國內成品油零售限價或下調約900元人民幣／噸，成為自2013年推出新定價機制以來的最大跌幅。

(旺報 )

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