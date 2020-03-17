陸成品油今調價 或創2013年來最大跌幅 09:502020/03/17 旺報 葉文義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸國內新一輪成品油調價將於今(3／17)日24時開啟，隨著國際油價遭遇連環殺，機構預測，大陸國內成品油零售限價或下調約900元人民幣／噸，成為自2013年推出新定價機制以來的最大跌幅。 (旺報 ) #成品油 #大陸 #國內 #跌幅 #人民幣 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸航空業慘兮兮 2月旅客減8成 04:092020/03/13 焦點新聞 國際油價大跌 兩岸汽柴油齊降 04:092020/03/13 焦點新聞 借鑑大陸經驗 有利台灣防疫 04:092020/03/13 論壇廣場 陸2月汽車產銷量 狂掉八成 04:102020/03/13 全球財經 陸企復工率近6成 籲官員帶頭消費 04:102020/03/13 兩岸要聞 人民幣中間價大幅調降 跌破7 10:222020/03/13 財經 2月人民幣存款餘額 創6年新低 17:132020/03/16 財經 《金融》2月OBU和DBU人民幣存款餘額2519.31億元，創6年新低 17:392020/03/16 財經 美突降息4碼 人幣價值凸顯 04:092020/03/17 焦點新聞 數據斷崖式下墜 陸景氣拉警報 04:092020/03/17 焦點新聞 財經熱門新聞 台股明反彈 專家：散戶有這些股票先砍 - 財經 散戶慘遭斷頭…爽到誰？專家揭殘酷內幕 - 財經 投資人注意！大修正時代來臨 老謝驚曝首波受災戶 - 財經 台股早盤暴跌300點後急拉 欲收復9600點關卡 - 即時 台積電股價創5個月新低觸底？ 外資：災難在後頭 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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